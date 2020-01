Familien og norsk offentlegheit tok farvel med Ari Behn

innenriks

Tonane til Franz Schuberts «Ave Maria» på fiolin innleidde Ari Behns bisetjing i ein fullsett Oslo domkyrkje fredag. Til stades i domkyrkja var Behns familie og venner, heile kongefamilien og ei rekke toppolitikarar.

Behns foreldre og søsken heldt minneord i kyrkja. Det gjorde òg hans og prinsesse Märtha Louises dotter Maud Angelica Behn (16) på vegner av seg sjølv og sine to yngre søstrer. I det sterke minneordet takka ho faren og viste fram ei teikning ho hadde laga, og som ho skulle gi han til jul.

– No vil eg aldri kunne sjå det koselege smilet ditt og dei snille auga dine igjen. Og eg vil aldri kunne gi deg den beste teikninga av deg hittil, sa ho og viste til teikninga av Behn, som òg pryda programmet for bisetjinga.

– Det finst alltid ein utveg

Den kunstnariske 16-åringen fortalde at ho hadde eit nært forhold til faren, som ho skildra som flink til å gi henne og søstrene kompliment og ei tru på at dei kan klare alt.

Maud Angelica Behn forklarte òg kor trist ho er for at faren bestemte seg for å dra. Han sleit med psykiske vanskar i mange år, og det har vore vanskeleg for henne og søstrene, fortalde ho.

16-åringen oppmoda andre som har mørke tankar, om å søke hjelp.

– Pappa må ha vore så sliten at han ikkje hadde følt at han hadde nokon annan utveg enn å dra frå denne verda, sa ho.

– Der trur eg han tok feil. Det er alltid ein utveg. Eg vil seie til alle at det alltid finst ein utveg, sjølv om det ikkje kjennest sånn. Folk vil hjelpe, du kan få hjelp, og det kan bli betre, la ho til.

Talen til Maud Angelica Behns rørte dei nær 800 menneska som deltok i bisetjinga, og folk snufsa og gret i heile kyrkja. Også representantane frå kongehuset var tydeleg prega.

Preika om lys og mørke

I preika si tok Oslo-biskop Kari Veiteberg òg opp kor viktig det er å hjelpe kvarandre og å snakke høgt og sant om både mørke og lys.

– Tung blir vegen. La oss hjelpe kvarandre i dagane som kjem med å jakte etter glimt og erfaringar av tru, von og kjærleik i livet vårt og å snakke sant om både mørke og lys. Vi skal gjere vårt for at slike ting ikkje skjer igjen, sa biskopen.

– Lyset du treng, finst. Også det kan vi gjenta i trass, i tru og i von, sa ho vidare.

Ari Behn (47) tok sitt eige liv 1. juledag. I bisetjinga vart det sunge fleire salmar som blir forbundne med jula, som Det hev ei rose sprunge, Et barn er født i Betlehem og Deilig er jorden.

I bisetjinga var det fleire kulturelle og musikalske innslag av Behns nære venner, med mellom anna musikk av Sigvart Dagsland, skriftlesing av Kåre Conradi, Dennis Storhøi og klokkespel av Jon Håtun.

Ari Behns næraste familie ved Olav Bjørshol, Espen Bjørshol, Christian Udenes, kronprins Haakon, Ask og Isak Bjørshol bar kista hans ut frå bisetjinga i domkyrkja.

Fullsett kyrkje

Tilreisande frå heile landet kom til Oslo for å delta i seremonien i domkyrkja. Allereie klokka 5.50 var folk på plass i køen utanfor kyrkja for å få plass under bisetjinga, som starta klokka 13.

Behns dødsfall har rørt ved mange nordmenn. På Slottsplassen har folk sett ut lys til minne om han, og i heimbyen hans, Moss, gjekk fleire hundre i fakkeltog søndag 29. desember.

I tillegg til representantar frå det norske kongehuset deltok prinsesse Petra Laurentien Brinkhorst av Nederland og svenske prins Daniel i bisetjinga.

Det offentlege Noreg var òg godt representert ved statsminister Erna Solberg (H), stortingspresident Tone W. Trøen (H), høgsterettsjustitiarius Toril Marie Øie, Oslo-ordførar Marianne Borgen (SV) og fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland i Viken og Oslo.

(©NPK)