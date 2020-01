Fabian Stang: Behns bortgang har vekt oss

innenriks

– Det er meiningslaust. Det er eit menneske vi skulle hatt så mykje, mykje lenger. Ari Behn representerer ein god del menneske i dette landet som ikkje orkar meir. Vi andre burde bruke mykje meir tid på menneske som slit. Hadde vi gjort det, hadde vi unngått mange av dei sjølvmorda vi dessverre ser, seier Stang på veg inn til bisetjinga.

Stang skildrar Behn som «eit fyrverkeri av eit menneske», og ein genuint vennleg person.

– Eg trur Behn med sin altfor tidlegare bortgang har vekt oss. Eg håper vi blir flinkare til å ta den ekstra telefonen og gi den ekstra klemmen. Det trur eg blir viktig framover. Eg skulle så inderleg ønske vi hadde klart å redde Ari òg, seier Stang.

Også Ap-leiar Jonas Gahr Støre ønskte å minnast Behn fredag.

– Dette er ei markering av omtanke for dei som er igjen, og også for å minnast Ari Behn. Sjølvmord har vorte eit stort tema i samfunnsdebatten i Noreg no, og både statsministeren og kongen snakka om at denne openheita er viktig. Å markere dette og vise omtanke for dei som er igjen, er det som er viktig for meg, seier Støre til NRK utanfor domkyrkja fredag formiddag.

Han trekker fram tende lys på Slottsplassen og at Noreg har komme saman etter Behns bortgang, som fine handlingar.

– Dette viser ei fin side av Noreg, og at vi kan bli rørte saman. Over 600 menneske tar livet sitt i Noreg kvart år. Det er langt fleire enn i trafikken. Det er eit stort samfunnsproblem med veldig store verknader. At vi kjem saman om det, og at det blir eit tema vi blir oppmerksame på, er ein kvalitet i Noreg, meiner Ap-leiaren.

(©NPK)