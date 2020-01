Erna Solberg om talen til Maud Angelica: – Utruleg sterkt

innenriks

– Det var nydeleg, flott og ikkje minst utruleg sterkt å klare å gjere det så kort tid etter at faren har tatt sitt eige liv, seier ein tydeleg prega Solberg til NRK utanfor Oslo domkyrkje fredag ettermiddag.

– Det viser ei jente som har fått mykje kjærleik og styrke opp gjennom livet sitt, held ho fram.

Solberg tok sjølv opp sjølvmordsproblematikken i nyttårstalen sin, etter at Behn valde å avslutte livet 1. juledag.

– Eg trur kanskje ho trengjer betre gjennom med bodskapen om at du er nøydd til å be om hjelp, for det er folk som er glad i deg. Det trur eg er det viktigaste vi seier til alle folk.

Ho skildrar bisetjinga som ein både rørande og sterk oppleving.

– Det trur eg alle følte. Det var eit sterkt farvel frå ein familie som var utruleg glad i Ari Behn, og resten av oss vart rørte inn til sjela.

(©NPK)