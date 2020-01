Erna Solberg om Maud Angelicas tale: – Utruleg sterkt

innenriks

– Det var nydeleg, flott og ikkje minst utruleg sterkt å klare å gjere det så kort tid etter at faren har tatt sitt eige liv, seier ein tydeleg prega Solberg til NRK utanfor Oslo domkyrkje fredag ettermiddag.

– Det viser ei jente som har fått mykje kjærleik og styrke opp gjennom livet sitt, held ho fram.

Trur Maud Angelicas tale når fleire

Solberg tok sjølv opp sjølvmordsproblematikken i nyttårstalen sin, etter at Behn valde å avslutte livet 1. juledag.

– Eg trur kanskje ho trenger betre gjennom med bodskapen om at du er nøydd til å be om hjelp, for det er folk som er glad i deg. Det trur eg er det viktigaste vi seier til alle folk.

– Eg trur det treffer midt i hjartet på dei som slit og for mange pårørande, den klare, innstendige bodskapen om å be om hjelp, seier statsministeren til NTB.

Vil jobbe med sjølvmordsførebygging

Overfor Dagbladet trekte Solberg òg fram at mange menn som tar livet sitt, ikkje har bede om hjelp.

– Dei fleste kvinner som tar livet sitt, har òg vore innom hjelpeapparatet. Det betyr at vi må jobbe med korleis hjelpeapparatet kan bli betre, slik at folk kan leve gjennom ein vanskeleg situasjon og det mørket som ein har. Det skal vi jobbe med, å førebygge sjølvmord.

Ho meiner det er ein veg å gå i arbeidet med sjølvmordsførebygging, og at ikkje alle svara er der enno.

– Men starten, det med å be om hjelp, det er utruleg viktig.

– Rørt inn til sjela

Ho beskriv bisetjinga som ein både rørande og sterk oppleving.

– Det trur eg alle følte. Det var eit sterkt farvel frå ein familie som var utruleg glad i Ari Behn, og resten av oss vart rørte inn til sjela.

