Ari Behns dotter: – Eg har sakna deg så mykje allereie

– Vi skulle eigentleg feire jul saman, og eg hadde gledd meg sånn til å sjå deg igjen. Men no vil eg aldri kunne sjå det koselege smilet ditt og dei snille auga dine igjen. Og eg vil aldri kunne gi deg den beste teikninga mi av deg hittil, sa Maud Angelica, som er den eldste dottera til Ari Behn og prinsesse Märtha Louise, under bisetjinga i Oslo domkyrkje.

Ho viste fram ei teikning ho laga av faren, og som ho eigentleg skulle gi han til jul. Ho fortalde at ho hadde brukt ti timar på å teikne henne.

– Det knuser hjartet mitt at eg aldri får gitt henne til deg. Eg veit at det ville betydd så mykje for deg. Og det ville betydd så mykje for meg òg, sa ho.

Ho sa at faren han alltid gav henne dei beste komplimenta om kunsten hennar.

– Du brukte så fine, store ord, og fekk oss barna til å føle at vi kunne bli noko og gjere kva som helst, sa ho.

