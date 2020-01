Ari Behns dotter: – Det finst alltid ein utveg!

innenriks

– Pappa må ha vore så sliten at han må ha følt at han ikkje hadde nokon annan utveg enn å dra frå denne verda. Men der trur eg han tok feil. Det er alltid ein utveg, sa Maud Angelica, den eldste dottera til Ari Behn og prinsesse Märtha Louise.

Under minneordet trekte ho spesielt fram at det alltid finst ein utveg for alle som har gått igjennom psykisk sjukdom, sjølvskading, dårleg sjølvkjensle eller sjølvmordstankar.

– Det er folk der ute som kan og vil hjelpe. Du kan få hjelp og ting kan bli betre. Alle i denne verda fortener kjærleik og glede. Det gjer du òg, sa ho.

