Stor pågang for å signere kondolanseprotokollen for Ari Behn

Rundt 50 sider i protokollen var fylt med helsingar frå fleire hundre personar torsdag formiddag.

Onsdag var det lange køar for å få signere protokollen, og kyrkja heldt ope utover opningstida for at alle i køen skulle få skrive ei helsing til Behn.

– Du spreidde lys og fekk dei rundt deg til å skine, skriv ein.

Karakteristikkar som «ein fargeklatt» og «heilt spesiell» går igjen. Fleire skriv at han vil bli sterkt sakna og aldri gløymd.

Behn blir dessutan takka for bidraget sitt til kunsten, og fleire gir att minne frå møte med han på mellom anna boksigneringar og kunstutstillingar. Mange skriv at dei ikkje kjende han personleg, men likevel følte at dei kjende han.

Protokollen har lege ute i domkyrkja, men var torsdag flytta til kapellet på grunn av førebuingar til bisetjinga. Ho ligg i kapellet til torsdag klokka 16 og i nattopen kyrkje frå klokka 18 til klokka 6 fredag 3. januar.

Ari Behn tok sitt eige liv 25. desember. Han blir bisett frå Oslo domkyrkje fredag klokka 13.

