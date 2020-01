Ruter vil ta ansvar for masseevakuering i Oslo

innenriks

– Ruter ønsker å ta samfunnsansvar og bidra dersom det oppstår eit behov for ei befolkningsevakuering innanfor virkeområdet vårt, siger beredskapssjef Jorunn Ekberg til NTB.

Ruter har ansvaret for å styre kollektivtrafikken i Oslo og området som inntil nyleg var Akershus, no ein del av det nye storfylket Viken.

Ruter har spisskompetanse på å planleggje og koordinere bruken av tilgjengelege transportmiddel i ein evakueringssituasjon, skriv selskapet sjølv i eit høyringsvar sendt til Justis- og beredskapsdepartementet.

– Etter regelverket har likevel Ruter inga formell rolle i samband med ei evakuering av hovudstadsområdet, skriv selskapet vidare, og påpeikar at det kan vere uheldig i ein krisesituasjon.

Høyringsinnspelet er gitt i samband med forslaget til ei ny kriselov, som eit regjeringsoppnemnt utval har lagt fram.

Vil ha lov til å styre trafikken

I dag kan styresmaktene påleggje eit busselskap å stille bussar og sjåførar til rådvelde for å hjelpe til med evakuering, ifølgje sivilvernlova. Men Ruter eig ingen bussar eller trikkar sjølv, dei kjøper transporttenestene av underleverandørane.

Selskapet ber derfor om at lova blir endra, slik at Ruter kan påleggjast å styre trafikken med bussar, trikkar og T-bane, og at underleverandørane blir pålagde å følgje instruksane frå selskapet. Det trengst òg endringar i yrkestransportlova, ifølgje selskapet.

– Den juridiske avklaringa vil forenkle forholdet mellom dei ansvarslege styresmaktene, Ruter og operatørane, slik at Ruter kan ha ei formell rolle i koordineringa, siger Ekberg.

Skal øve i januar

Beredskapssjefen opplyser at dei jobbar med ein evakueringsplan som skal vere klar i byrjinga av januar. Selskapet har òg hatt møte med operatørane, altså dei som faktisk køyrer buss, trikk og T-bane i Oslo-området.

– Det er stor vilje til å hjelpe til med transportkapasitet dersom det vil vere behov for ei masseevakuering. I tillegg har Ruter saman med Oslo kommune, som leier arbeidet, og andre samarbeidspartnarar jobba fram ein plan for korleis vi skal samarbeide dersom ein slik situasjon skulle oppstå. Denne skal etter planen øvast i januar, siger Ekberg.

Det bur over 1,3 millionar menneske i området Ruter har ansvar for. I tillegg kjem turistar og besøkande.

Smitte, cyberangrep og skogbrann

Oslo kommune utarbeidde ein risikoanalyse i 2017. Ifølgje samandraget som er offentleggjort, blir utbrot av smittsam sjukdom på eit skip rekna som det mest sannsynlege krisescenarioet. Deretter følgjer cyberangrep på elektronisk kommunikasjon, større pandemiutbrot, bortfall av vassforsyning og skogbrann i Nordmarka.

Flom, terror og valdelege opptøyar blir òg rekna som forholdsvis sannsynleg.

Hendingane som blir rekna å utgjere størst fare for liv og helse, er pandemi, jordskjelv, terror og kvikkleireskred på Alfaset.

