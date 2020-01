Mann i 20-åra sikta for mordbrann etter å ha skote fyrverkeri inn i hus i Os

innenriks

Politiet meiner liv kunne ha gått tapt som følgje av eldspåsetjing, ifølgje Bergens Tidende. Politiadvokat Mats Henriksen i Vest politidistrikt opplyser at det er tatt ut sikting etter paragraf 355 i straffelova for å ha vore til fare for allmenta ved å forårsake brann.

Seint nyttårsaftan skal mannen ha knust ei rute i eit husvære i eit bustadhus på to etasjar i Os. Det var ikkje folk i husværet, men sju naboar vart evakuerte. Ingen vart skadde

Mannen blir framstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett torsdag. Politiet vil be om fire vekers varetekt, og grunngir det med både gjentakingsfare og fare for at prov blir øydelagde, melder Bergensavisen.

Det er ukjent korleis sikta stiller seg til siktinga og skuldspørsmålet.

(©NPK)