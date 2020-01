KrF og Frp skeptisk til ny rusreform

innenriks

Utvalet foreslo i desember å gå bort frå å melde og straffeforfølgje personar som blir tatt med brukardosar med narkotika på seg. I staden skal dei bli pålagde eit møte med hjelpetenesta i kommunen med tilbod om frivillig hjelp og behandling. Det blir likevel ingen sanksjonar dersom ein ikkje møter opp.

Straff og oppfølging

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad seier til Klassekampen at han er samd med utvalet om at tunge rusbrukarar bør sleppe straff som bøter og fengsel for avhengnaden, men at han fryktar for ungdommen.

– I verste fall vil avkriminalisering senke terskelen for å få ungdom til å prøve narkotika. Noreg ligg lågt på narkotikabruk blant unge menneske samanlikna med andre europeiske land. Å hindre rekruttering er noko av det viktigaste vi kan gjere, seier Ropstad.

Han meiner ein kan reagere med både reaksjonar og oppfølging.

– Å flytte reaksjonane for bruk frå justis til helse, betyr ikkje at unge som testar ut narkotika, ikkje kan møtast med sanksjonar, seier han til avisa.

Ønsker reaksjon

Ropstad får støtte av helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Frp.

– Som mor og Frp-politikar vil eg ikkje akseptere at ungdom får eit signal om at narkotikabruk er rett, seier ho til avisa.

– Det er ikkje greitt at ein ungdom som blir tatt av politiet etter å ha kjøpt den første brukardosen sin ikkje skal få nokon reaksjon. Det er å trekke reforma for langt, legg ho til.

Viktig gjennomslag

Reforma var ein av Venstres viktigaste gjennomslag i regjeringsforhandlingane og fekk mellom anna ros frå SV og MDG.

Også helseministeren er positiv.

– Dette er ein stor og viktig reform og eit paradigmeskifte i norsk ruspolitikk, fastslo Bent Høie (H) då han fekk forslaga 19. desember.

Han understreka då at forslaga til utvalet ikkje inneber ei legalisering av narkotika. Politiet skal framleis beslagleggje og reagere på narkotikabruk, og det skal framleis vere forbode å selje narkotika.

