Kongens tale sette ny TV-rekord

– Det er ein betydeleg auke. Talen til kongen ved nyttår har alltid vore viktig for folk å sjå, og han har alltid hatt høge sjåartal, men vi må tilbake til 2003 for å finne høgare tal i same målgruppe, seier analysesjef Kristian Tolonen i NRK til Kampanje.

Nyttårsaftan var det 797.000 sjåarar som såg talen til kongen på NRK1, mot 678.000 sjåarar året før. Det er rett nok kronprins Haakon som har rekorden frå 2003, då han heldt talen fordi kongen var sjuk. Han samla 803.000 sjåarar i aldersgruppa 10–79 år.

Nyttårstalen vart òg vist på TV 2, som hadde 91.000 sjåarar denne gongen, mot 68.000 sjåarar året før.

