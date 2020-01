Foreining fryktar kutt i psykologtilbodet i kommunane

innenriks

Grunnen til bekymringa er lovkravet frå 1. januar som seier at alle kommunar skal ha psykologkompetanse. Same dag forsvann moglegheita for kommunane for å søkje om tilskot til å rekruttere psykolog, og tilskotet vart ein del av dei frie midlane til kommunen.

– Vi ser døme på kommunar som allereie byrjar å kutte i psykologtilbodet fordi mange av desse tilboda har vore baserte nettopp på prosjektfinansiering. Kommunane får fleire og fleire oppgåver og må gjere tøffe prioriteringar. Bekymringa vår er at psykisk helse blir nedprioritert, seier leiar Håkon Skard i Norsk Psykologforening til Dagsavisen.

Han viser til at talet på psykologar i kommunane har auka frå 130 til over 600 sidan tilskotsordninga vart innført i 2013, og meiner ho bør vidareførast.

Skard fryktar at mangel på tilskot vil gjere at kommunane tilbyr små stillingar, og at tilbodet derfor ikkje vil vere reelt.

Helseminister Bent Høie (H) meiner det ikkje er grunn til bekymring og seier at det vil vere eit lovbrot frå kommunane å kutte i kompetansen.

– Kvar gong eit tilskot blir innført, er alle interesseorganisasjonane tydelege på at det skal vare ein periode, og alle er samde om det. Når perioden er over, er dei same organisasjonane usamde i at tilskotet skal avviklast, seier han til Dagsavisen.

