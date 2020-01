Dobbelt så mange varsel om medisinmangel i 2019

innenriks

Det stadfestar medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til statskanalen.

– Eg ser dessverre inga stor løysing i 2020, seier han.

Madsen forklarer medisinmangelen med at mange av legemidla blir laga i land som India og Kina, og må transporterast derifrå til Europa der dei blir pakka og flytta på lager.

– Ingen ønskjer å ha større lager enn høgst nødvendig, så dersom noko skulle skje, finst det ingen reservar, seier han.

Konsekvensen av mangelen er ifølgje NRK at folk ikkje får dei medisinane dei treng, og at sjukehus står i fare for å måtte avlyse livsviktige operasjonar.

Regjeringa sende i slutten av oktober eit nytt lovforslag på høyring for å innføre tiltak mot medisinmangelen.

Forslaget inneber endringar i apoteklova, apotekforskrifta og grossistforskrifta. Det vil gi Legemiddelverket rettar til å rasjonere viktige medisinar og få innsyn i lagera for heile landet for å kunne avgrense ulempene for befolkninga dersom det oppstår mangel. Lovforslaget inneber òg at parallelleksport kan forbydast.

