Undersøking av mogleg Orderud-våpen prioritert hos Kripos

– Kripos har fått eit våpen for analyse frå Gjenopptakingskommisjonen. Våpengruppa på Kripos har starta analyse av våpenet, opplyser fungerande kommunikasjonssjef Axel Wilhelm Due i Kripos til NTB.

Det er privatetterforskar Tore Sandberg, som jobbar på oppdrag for drapsdømte Per og Veronica Orderud, som har levert våpenet inn til Gjenopptakingskommisjonen. Revolveren er av same type som den som kan ha vorte brukt under trippeldrapa, og Kripos undersøker no om det kan vere drapsvåpenet.

På Orderud gard vart det funne tre prosjektil i kaliber 38. Sandberg har kravd at desse prosjektila skal samanliknast med prosjektil frå revolveren.

– Når analysearbeidet er avslutta, vil Kripos levere ein rapport til Gjenopptakingskommisjonen, opplyser Due.

Han fortel at Kripos fekk våpenet frå kommisjonen 20. desember.

Sandberg har fortalt at han har fått overlevert revolveren frå ein person i Holmestrand-området.

