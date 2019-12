To uskadde etter at bil hamna i elv på Nordmøre – mistanke om promillekøyring

innenriks

– Vi er i kontakt med to personar som stadfestar at dei var involverte i trafikkulykka. Dei verkar uskadde. Politiet vil etterforske saka, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt i 12-tida.

Politiet er usikre på når ulykka skjedde, men operasjonsleiaren i politiet seier til NTB at bilen truleg hamna i elva natt til måndag, eller på morgonkvisten.

Ved 12.30-tida opplyser politiet at ein mann slutten av tenåra har erkjent å ha køyrt bilen natt til måndag. Mannen blir mistenkt for promillekøyring, og han vil bli framstilt for blodprøve. Politiet har beslaglagt førarkortet hans.

Hovudredningssentralen Sør-Noreg opplyser at dei fekk melding klokka 10.50 om at ein bil var observert liggande på taket i elva. Eit ambulansehelikopter og eit redningshelikopter deltok søk etter folk i elva.

(©NPK)