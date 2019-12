Godt rakettvêr på nyttårsaftan – i Sør-Noreg

innenriks

Å kunne sjå det fargesprakande nyttårsfyrverkeriet er for mange høgdepunktet når det nye året blir ønskt velkommen med brask og bram, men i nokre delar av landet vil ikkje vêrgudane heilt vere med på leiken.

– Troms og Finnmark vil nyttårsaftan få relativt rolege vindforhold og delvis skydekke med nokre snøbyer. I Nordland blir det meir nedbør og stort sett heilt overskya med regn i sørlege delar og sludd i nord, seier statsmeteorolog Rannveig Eikill ved Meteorologisk institutt til NTB.

Ganske overskya

Regnet held fram i Trøndelag og då særleg i traktene mot Møre og Romsdal.

– Lengre sør på Vestlandet blir det ganske overskya for det meste, med ei og anna regnbye, særleg på Nordvestlandet, seier ho.

Også på Sørlandet må ein belage seg på ganske skya vêr, spesielt i vestlege delar, men i det minste med rolege vindforhold.

Det er innbyggarane i resten av Sør-Noreg som får dei beste moglegheitene til å oppleve klarvêr og dermed god utsikt til fyrverkeriet.

– Greitt fyrverkerivêr

– På Austlandet blir det for det meste opphaldsvêret, noko lettskya, men det ser ikkje ut til å bli noko lågt skylag, så vi kan nok seie at det blir eit greitt fyrverkerivêr, seier Eikill.

Når det gjeld temperaturane, vil dei gå litt ned, men det vil framleis vere mildt vêr og for det meste plussgrader over heile landet. Lokalt vil temperaturen enkelte stader komme rett under null når det nærmar seg midnatt tysdag.

(©NPK)