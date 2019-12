104 personar evakuerte etter brann i Førde

innenriks

Brannen starta natt til måndag. Brannvesenet melde at dei hadde kontroll på brannen ved 04-tida, men klokka 10.52 melde Vest politidistrikt at brannen blussa opp igjen og at det var observert opne flammar.

Politiet starta evakuering av dei næraste naboane, og Flatene skule, som ligg like i nærleiken, vart opna for at dei evakuerte skal ha tak over hovudet. Det er ikkje meldt om personskadar. Totalt skal 104 personar ha vorte evakuerte.

Ein halvtime seinare melde politiet at det var full overtenning og mykje røyk på staden, og klokka 12.45 blir det meldt at bustaden er totalskadd. Brannmannskapa skal no ha kontroll.

Ingen av bustadene i nærleiken ha fått brannskadar, men nokre av dei kan ha fått røykskadar og dette skal undersøkast nærare før dei evakuerte bebuarane kan flytte tilbake.

Politiet fekk beskjed om brannen på Flatane i Førde klokka 3.46 første gong. Det brann då kraftig under ein altan og det var uvisst om brannen kunne spreie seg. 24 minutt seinare melde politiet at brannmannskapa hadde kontroll over brannen, og klokka 5.27 at brannvesenet dreiv med ettersløkking.

