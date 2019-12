Trine Skei Grande varmar opp før iskalde kampar

innenriks

– Rakfisk og peparkake med Stilton-ost! Trine Skei Grande smiler, nesten saleg.

– Det er yndlingsjulemenyen min. Det et eg alltid veslejulaftan. For då er det berre meg og katten, og eg kan bestemme menyen sjølv, fortel Venstre-leiaren muntert til NTB.

Grande nyt ein liten oase av fredeleg juletid etter eit blytungt år for partiet og før det som blir sett på som eit skjebneår for henne som partileiar.

Kommune- og fylkesvalet i haust vart det dårlegaste lokalvalet for Venstre på 16 år, og målingane har framleis nedoverbakke sidan. Mange partilag har spelt inn at dei ønsker landsmøtet i april vel ein ny leiar.

Grande vil ikkje utbrodere kva for nokre mentale strategiar ho bruker for å stå i det trøkket.

– Men eg har utruleg mykje bra folk rundt meg, og då kan ein fikse det meste, konstaterer ho.

Måtte inn i regjering

For første gong på to år kan ho nyte romjula utan å ha kommande regjeringsforhandlingar hengande over seg.

Etter mykje tvil og også betydeleg motstand internt i partiet, tok Grande Venstre inn i regjering for to år sidan. Sidan har partiet vore i fritt fall på målingane, men Grande meiner framleis valet var riktig.

– Ein går ikkje inn i regjering for å bli populær, men for å gjere noko. Det som var klart for oss, var at det ikkje lenger var mogleg å sitje på utsida og få til dei gjennomslaga vi trong.

Ho ramsar opp: 3.000 flyktningar i året som no får opphald i Noreg. Kutt i klimautslepp og brems på oljeøkonomien. Gratis barnehage til låginntektsfamiliar. Rusreform og pelsdyravvikling. Ingen ting av dette hadde skjedd om Venstre hadde halde fram på utsida, meiner Grande, men legg til.

– Vi må berre bli mykje betre til å få dei sakene til å henge saman når vi møter veljarane.

Hard dom

Då Grande vart juleintervjua av NTB i fjor, gav ho seg sjølv ein hard dom som partileiar: – Eg har ikkje gjort ein god nok jobb når vi ser på meiningsmålingane, det er det ingen tvil om. Eg må bli dyktigare til å kommunisere politikken utover og til å fortelje hva som er Venstres rolle framover, uttalte ho den gongen.

Grande vel å svare i vi-form på spørsmål om ho synest ho har lykkast betre i år.

– Vi har i alle fall klart å løfte oss frå nivået på det tidspunktet i fjor, men det er ikkje bra nok. Så vi må både finne ein enklare kommunikasjon, og vi må vise veridane våre betre fram, seier ho.

Trass i endå eit vanskeleg år og ti år på baken som partileiar, er Grande overtydd om at ho framleis er den i partiet som er best til å klare å ta partiet vidare.

– Eg byrjar å få ganske mykje erfaring når det gjeld å vite kor mykje jobb det er, reint fysisk, å løfte eit parti på den måten, seier Grande.

Ho avviser at ho gruer seg til leiardebatten som vil eskalere opp mot landsmøte i april.

– Nei, eg gruer meg til kampen for iskanten og kampen for dei grøne verdiane, at vi ikkje skal klare dei kampane. Det synest eg er skummelt. Leiarvervkampen er ekstremt mykje mindre viktig.

– Iskanten vil definere Noreg

Ho utroper kampen for å behalde iskanten i Barentshavet så langt sør som mogleg som den aller viktigaste kampen for Venstre i 2020. Regjeringa, som er djupt splitta i saka, startar dragkampen til våren. Avgjerda vil i praksis avgjere grensa i nord for norsk oljeverksemd

– Er det ein kamp Venstre ikkje kan tape i regjering?

– Eg set aldri ultimatum, men dette er ein kjempeviktig kamp for Venstre, seier Grande.

Ho legg til:

– Iskanten, det høyrest veldig dødt ut, men det er motsett, han er full av liv: Fisk, sel, isbjørn, rev, kval. Iskanten er sjølve motoren i økologien i dette området. Avgjerda vi tar, vil definerer Noreg som ein klimanasjon, seier Grande.

