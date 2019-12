Undersøking: Fleire vil ha rovdyrvern

innenriks

28 prosent vil ha meir vern av rovdyra i Noreg, viser ei undersøking Sentio har gjennomført for Nationen. Det er seks prosentpoeng færre enn i 2015.

Talet som vil ha mindre rovdyrvern, har òg vorte færre. 17 prosent vil ha mindre vern, mot 20 prosent tidlegare.

Dei fleste i undersøkinga vil at rovdyrvernet skal vere som i dag. 44 prosent svarer dette, mot 35 prosent for fire år sidan.

– Dei fleste har ikkje så sterke meiningar om rovdyr. Rovdyr og rovdyrforvaltning engasjerer eigentleg ikkje så mange, seier seniorforskar Olve Krange ved Norsk institutt for naturforsking (NINA) til Nationen.

Undersøkinga, som vart gjennomført i desember, viser at folk busett i Oslo ønsker mest vern, medan personar som bur på landsbygda, ønsker mindre vern.

– Likevel, alt styret og all merksemda rovdyra, og særleg ulven, har fått i perioden sidan 2015, har truleg påverka haldningane, òg til eit ganske fleirtydig spørsmål om meir eller mindre vern. Det generelle inntrykket når ein samanlikna dei to undersøkingane, er likevel at situasjonen er ganske stabil, seier Krange.

1.000 personar deltok i undersøkinga.

(©NPK)