Skipet Lance har losna frå isen i Polhavet

Lance, med mellom anna polfararane Børge Ousland og Mike Horn om bord, ligg no fritt i eit lite basseng med vatn, skriv VG.

Dei skriv vidare at utfordringane ikkje er over, for skipet må komme seg ut av isflaket skipet ligg på og bort til ope vatn minst 100 meter unna.

Mannskapet om bord på skipet har brukt både motorsag, vinsjar og krana på båten for å komme seg laus.

– Dette er dei beste nyheitene vi har fått på 14 dagar. Det kjennest godt å flyte igjen. No må vi vere veldig forsiktige med kva vi gjer vidare. Vi må ikkje ha det for travelt, og vente litt på at naturen opnar opp ei råk. Om nokre timar, når vinden aukar, aukar òg sjansane våre, seier Mike Horn til VG.

Ousland og Horn kom til forskingsskipet etter ekspedisjonen sin over Polhavet. Reisa til Longyearbyen, etter å ha plukka opp polfararane, har vorte hindra av vêrforholda i Arktis.

20. desember vart tre personar henta ut av skipet, ein av dei på grunn av medisinske årsaker. Det er no 18 menn og éi kvinne igjen.

