Mange lys og blomstrar lagt ned utanfor Slottet

Det var fullt av blomstrar og lys rundt heile sokkelen til Karl Johan-monumentet ved midnatt til fredag.

Det har vore ein jamn straum av folk som har tatt turen til Slottsplassen torsdag. Gjennom dagen og kvelden 2. juledag var fleire hundre lys tente for Behn. Utover kvelden vart endå fleire tente. Folk har òg lagt ned helsingar og blomstrar etter Ari Behns bortgang, som tok sitt eige liv dagen før. Han vart 47 år gammal.

Behns familie har takka for kondolansane og helsingane dei har fått.

– Familien har bedt meg formidle vidare at dei er enormt takksame for den overveldande støtta og alle kondolansar dei har fått i denne tøffe tida. Det varmar å sjå at Ari har betydd så mykje for så mange, sa Behns mangeårige manager Geir Håkonsund til NTB 2. juledag.

