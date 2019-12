Kommunelege krev meir føreseielegheit i luftambulansen

innenriks

– Eg kan til dømes ikkje stengje Vadsø legevakt viss legen blir sjuk. Då må eg finne nokon andre som kan jobbe. Dette stussar vi på at har tatt så lang tid å få til, seier kommunelege Britt Larsen Mehmi i Vadsø til NRK.

Ho meiner at det må etablerast ordningar for å sikre beredskapen òg om nokon blir sjuke.

– Dei må ha alternativ. Viss ein får sjukdom i tenesta må ein kunne setje inn andre personell raskt sånn at vi ikkje har beredskapsavbrot. Det må vi kunne forvente i ei så viktig teneste, seier ho til kanalen.

Babcock, som driftar flya, seier at dei har gjort tiltak.

– Vi har sjølvsagt komme i ein svært krevjande situasjon når sju av ti pilotar er sjuke i Alta og Kirkenes. Det er ingen ting anna å gjere enn å akseptere det, ta vare på mannskapet og sørgje for at vi får ny besetning på beina som er friske og i stand til å ta vare på teneste, seier driftsleiar Hilde Sjurelv i Babcock.

Ho seier at dei no har desinfisert både flya og basane for å sørgje for at dei sjuke pilotane ikkje smittar dei friske.

