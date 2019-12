Erna Solberg endrar nyttårstalen etter Ari Behns sjølvmord

innenriks

Det stadfestar Statsministerens kontor overfor Dagbladet.

– Psykisk helse og sjølvmord har i lang tid vore eit viktig tema for statsministeren og er det òg i nyttårstalen som vart spelt inn før jul. I lys av Ari Behns bortgang er det ønskeleg å gjere nokre justeringar i denne delen av talen, av omsorg for alle som var glad i Ari Behn, og som no er rørt av det som har skjedd, seier Ida Dahl Nilssen ved Statsministerens kontor til avisa.

Ari Behn tok sitt eige liv 25. desember, 47 år gammal.

(©NPK)