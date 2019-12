Coop fryktar at dei vil miste butikklokale til Norgesgruppen

innenriks

Johannson-familien, som kontrollerer Norgesgruppen, har eigardelar i eit eigedomsfond som er sett opp av Union. Union-fonda har kjøpt 53 butikkeigedommar der Coop er leigetakar.

Det skriv Dagens Næringsliv.

No fryktar Coop at Norgesgruppen vil presse dei ut av lokala.

– Vi veit at Norgesgruppen har sikra seg ein paraplyavtale med Union. Å vite at nokon har så mykje betre vilkår er i seg sjølv veldig ubehageleg, men å vite at Norgesgruppen kan ha sikra seg rettar til 53 butikkar er særs ubehageleg, seier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle-Friis i Coop.

Norgesgruppen har kjedene Kiwi, Meny, Spar og Joker, som til saman har 43,8 prosent av daglegvaremarknaden i Noreg. Coops kjeder har 29,1 prosent.

Norgesgruppen avviser at dei har planar om å presse ut konkurrenten.

– Det er gjort nokon avtalar som gjeld frå det tidspunktet Coops leigeavtale endeleg går ut. Coop skal naturlegvis få vere i lokala så lenge dei har leigeavtale. I dei fleste tilfella går leigeavtalen deira først ut om 20–40 år. Det er langt færre avtalar enn det Coop hevdar, og det er ikkje snakk om å presse nokon ut, seier Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og styresmaktskontakt hos daglegvarekjempa.

