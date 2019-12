Ari Behn bisetjast frå Oslo domkyrkje 3. januar

innenriks

Ifølgje Håkonsund er det Oslo-biskop Kari Veiteberg som skal forrette bisetjinga.

Behn tok sitt eige liv første juledag. Han vart 47 år gammal. Familien til Behn har frå første stund valt å vere opne.

Mange har vist støtte til Behns etterlatne gjennom å tenne lys ved Lommedalen kyrkje, på Slottsplassen og i Moss, der han voks opp.

Tredje juledag var det framleis mange lys som brann på Slottsplassen.

Bisetjinga blir ikkje statleg betalt

Tidlegare fredag opplyste regjeringa at den tidlegare ektefellen til prinsesse Märtha Louise ikkje blir betalt av staten.

– Ari Behn var ein nyskapande kunstnar og forfattar som har betydd mykje for mange. Slik ordninga med gravferd betalt av staten har vore praktisert til no, er det likevel ikkje naturleg i dette tilfellet, kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor (SMK) til TV 2.

Statleg betalte gravferder og bisetjingar er normalt reservert for soldatar, leiande politikarar og nokre kulturpersonlegdommar.

Statsminister Erna Solberg (H) har òg bestemt seg for å endre nyttårstalen sin, etter at dødsfallet vart kjent.

– Psykisk helse og sjølvmord har i lang tid vore eit viktig tema for statsministeren og er det òg i nyttårstalen som vart spelt inn før jul. I lys av Ari Behns bortgang er det ønskeleg å gjere nokre justeringar i denne delen av talen, av omsorg for alle som var glad i Ari Behn, og som no er rørt av det som har skjedd, sa Ida Dahl Nilssen ved SMK til Dagbladet fredag.

– Det var ikkje mørke som tok deg

Fredag la Ari Behns mor ut eit ope innlegg på Facebook, for første gong sidan sonen døydde. I eit bilde vedlagt innlegget står ho saman med sonen Ari på ei strand.

– Kjære elska Mikis min. Det var ikkje mørke som tok deg. Det var lyset som kom deg i møte, skreiv Marianne Behn fredag ettermiddag.

Søndag ettermiddag blir det arrangert eit fakkeltog til minne om Behn i Moss.

– Vi er såpass mange som er i sjokk som treng å prate om dette, sa initiativtakar Heidi Bøhaugen Sjøstrøm til Moss Avis.

Sjøstraum og Behn gjekk på skule saman.