Eitt sjølvmord i verda per 40. sekund

innenriks

På verdsbasis er det nesten 800.000 personar som tar sitt eige liv kvart einaste år, viser tal frå Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Sjølvmord tar dermed fleire liv enn krig, konstaterte WHO i ein rapport tidlegare i år.

Sjølv om sjølvmordsraten gjekk noko ned i perioden frå 2010 til 2016, det siste året det finst endeleg statistikk for, er talet på dødsfall stabilt sidan befolkninga i verda aukar.

FN-organisasjonen meiner det må gjerast meir for å førebyggje tragediane.

– Trass i framgang, døyr det éin person kvart 40. sekund som følgje av sjølvmord, konstaterte WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i september.

Ifølgje WHO fann den staden 10,5 sjølvmord per 100.000 menneske i verda i 2016, det siste året det finst komplett statistikk for.

Sjølvmordsraten i Noreg var i 2016 på 13.3 per 100.000 innbyggjarar. Guyana toppa den dystre statistikken med 30 registrerte sjølvmord per 100.000 innbyggjarar, følgd av Russland med 26,5 sjølvmord per 100.000 innbyggjarar.

Litauen, Lesotho, Uganda, Sri Lanka, Sør-Korea, India, Japan og USA ligg òg høgt på lista.

