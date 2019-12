Mildvêr smeltar isen på vatn og langs kysten – NVE manar til varsemd

innenriks

– Dei siste dagane har vore milde, og mildvêret held fram nokre dagar til. Vi har hatt smelting av kystnær is heilt opp til Troms. Stor vassføring har smelta isen frå undersida, gitt store variasjonar i istjukna og dårleg is langs land, skriv Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) i varselet sitt for romjula.

Mildvêret har òg smelta is på vatn i innlandet. I Rogaland er isen borte på vatn heilt opp til 400 meter over havet.

Ifølgje direktoratet er likevel mange vatn i låglandet frå Trøndelag og nordover enno farbare, men det er store variasjonar, og NVE ber folk sjekke isen nøye før dei går for langt utpå. Dei aller djupaste og største vatna er framleis isfrie, også i fjellet, opplyser direktoratet.

