innenriks

Følgt av hagemøblar og sykkel tronar sittemøbelet – ofte frå Ikea – øvst på lista for fjerde år på rad, ifølgje selskapet sjølv.

Deretter kjem Rolex på fjerdeplass, medan Louis Vuitton-varer hamnar på sjuande plass.

Småbruk vil òg mange ha, gjerne med ein snøfresar til. For å komplettere møblementet blir det søkt òg flittig etter etebord og kommodar, som rår høvesvis over åttande og tiande plass over dei hyppigaste søka på heile Finn.no.

