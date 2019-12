Equinor og Rosneft startar utbygging av felt i Sibir

innenriks

– Equinor og Rosneft har gjort investeringsvedtak for første fase av fullfeltsutbygginga av North Komsomolskoye, skriv Equinor.

Prosjektet er ein del av samarbeidsavtalen som Rosneft og Equinor inngjekk i 2012.

Equinor har 33,33 prosent eigardel og Rosneft 66,67 prosent i fellesføretaket som eig lisensen for feltet. I den første fasen for prosjektet blir anslått samla utvinnbare volum til 250 millionar fat olje og 23 milliardar kubikkmeter gass.

E24 skriv at prosjektet ikkje er ramma av vestlege sanksjonar mot Russland, og at Equinor forventar produksjonsstart innan to til tre år.

Utbygginga vil gi ein betydeleg auke i Equinors produksjon i Russland, opplyser talsmann for Equinors internasjonale verksemd, Erik Haaland, til nettstaden.

Equinors produksjon i Russland er i dag om lag 9.000 fat dagleg.

