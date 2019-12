Salet av juletre i plast aukar

innenriks

Plantasjen kan fortelje om ein auke i salet av både ekte og kunstige juletre. Det er fleire årsaker til at stadig fleire nordmenn vel plast, ifølgje pressekontakt Vibeke Næss i Plantasjen.

– Grunnane til at ein går over frå gran til plast er nok både gjenbruk, at det er enkelt ved at ein slepp stell og barnåler på golvet, og at det er eit allergifritt juletre, opplyser Næss til NTB.

Også varehuskjedene Rusta og Europris seier at dei har hatt ein auke i salet av kunstige juletre dei siste åra. Ikea seier at plastjuletrea deira er populære, og at salstala har vore stabile dei siste åra. Ingen av aktørane NTB har vore i kontakt med, ønskjer å gi opp konkrete salstal for juletre i plast.

Dyre plasttre er populære

Som Ikea melder òg Hageland om stabilt sal av kunstige juletre samanlikna med fjoråret. I år sel dei kunstige juletre for om lag 60 millionar kroner på landsbasis.

Hos fleire aktørar, mellom anna hos Clas Ohlson, er det ein tydeleg trend at dei dyrare plasttrea er dei mest populære. Også høge tre er meir populære enn før.

– Vi har størst auke i salet av juletre som er 210 centimeter høge. Det er ikkje lenger nødvendigvis du grøne glitrande tre som gjeld. Vi sel alt frå store til små tre, rosa tre, tre med snø og kongler til glitrande gulltre, seier kommunikasjonsrådgivar Kine Dreyer i Clas Ohlson til NTB.

–Miljøskadelege

Naturvernforbundet er ikkje begeistra over plasttre-trenden.

–Vi rår heller folk til å velje norsk gran eller furu som juletre, seier leiar Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet til NTB.

–Plasttre er miljøskadelege både å lage og bruke. Små bitar av mikroplast og miljøgifter følgjer ofte med i staden for barnåler, og plasten er i tillegg som regel laga av fossil olje, som igjen fører til utslepp av klimagassar, seier Lundberg.

350.000 plasttre

Nordmenn kjøpte rundt 1,4 millionar juletre i 2018. Organisasjonen Norsk Juletre reknar med at rundt 350.000 husstandar vel plasttre.

I fjor importerte Noreg 264.000 juletre, ifølgje Statistisk sentralbyrå. Det er det nest lågaste talet dei siste 26 åra. Dei siste seks åra har tala gått sakte nedover.

Det å ha eit pynta juletre i stova er ein eldgammal tradisjon som strekkjer seg tilbake til Tyskland på 1600-talet. Det første juletreet i Noreg vart registrert i Christiania i 1822.

