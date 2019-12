Regjeringa stengjer gyteområde for torsk

innenriks

Det står dårleg til med kysttorsken, og forbodet er eitt av tiltaka regjeringa har sett i verk for å byggje opp igjen bestanden.

– Forbodet er nødvendig for å gi kysttorsken ein sjanse til å byggje seg opp igjen, slik at vi igjen kan få ein levedyktig torskestamme. Eg er uroa over dei låge bestandane, og derfor er det viktig at vi bidreg saman, seier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) i ei pressemelding.

Alt fiske etter torsk, både yrkesfiske og fritidsfiske, blir forbode innanfor grunnlinja frå Telemark til grensa til Sverige. I tillegg blir alt fiske forbode frå og med 1. januar til og med 30. april i 14 definerte område der torsken gyter, frå Lindesnes til svenskegrensa.

(©NPK)