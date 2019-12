Påtalemakta godtek dommen mot Gunnar Stålsett

innenriks

– Vi meiner saka vart godt vurdert av retten og vil derfor ikkje anke dommen, seier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt.

Tidlegare Oslo-biskop Gunnar Stålsett vart torsdag dømd til fengsel på vilkår i 45 dagar med ei prøvetid på to år for å ha tilsett ein ikkje returnerbar asylsøkjar. Dermed slepp Stålsett å sone i fengsel.

Saka i Oslo tingrett gjekk som ei tilståingssak.

Stålsett sa torsdag at han ikkje vil anke dommen. Dermed blir dommen frå Oslo tingrett rettskraftig.

Bot på 10.000 kroner

Den tidlegare biskopen må òg betale ei bot på 10.000 kroner. Han er dømd for brot på eit punkt i utlendingslova som gjeld bruk av arbeidskrafta til ein utlending når utlendingen ikkje har nødvendig løyve etter lova.

– Så lenge denne avgjerda står i lova, vil ho produsere nye tilfelle av taparar, av menneske som må leve i limbo – utan hus, utan arbeid, utan utdanning, utan helse. Det har denne saka dreidd seg om, og eg opplever at vi kjem styrkte ut av denne prosessen, sa Stålsett etter at han fekk dommen torsdag.

På spørsmål frå NTB om han ville ha gjort det same igjen, svarte den tidlegare biskopen slik:

– Absolutt!

– Uheldig at Stålsett har valt å ikkje følgje lova

Politiadvokat Meeg-Bentzen la i retten vekt på at Stålsett var klar over at han gjorde noko gale, og at det skjedde over ein lang periode.

– Det er uheldig at den sikta, med den påverknadskrafta han har, har valt å ikkje følgje lova, sa politiadvokaten.

