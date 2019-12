Nesten 110.000 kroner samla inn til Gunnar Stålsett

innenriks

Silje Haavet Golden har etter rettssaka starta opp ein innsamlingsaksjon på Spleis for å betale Stålsetts bot.

Stålsett vart i Oslo tingrett gitt ei bot på 10.000 kroner for brot på punktet i utlendingslova som omfattar bruk av arbeidskrafta til ein utlending når utlendingen ikkje har nødvendig løyve etter lova.

Bakgrunnen er at han i 14 år har hatt ein ureturnerbar kvinne frå Eritrea, Lula Tekle, tilsett.

Golden opplyser i ein e-post til NTB at Stålsett ønsker at pengane som er tiltenkte han skal donerast til organisasjonen Mennesker i Limbo, som jobbar med papirlause asylsøkarar. Han vil sjølv dekke bota av eigne middel.

Ho legg til at innsamla middel over 80.000 kroner vil gå til same organisasjon, og at det resterande blir gitt som ei julegåve til Lula Tekle.

