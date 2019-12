Manshaus-innstilling sendt til statsadvokaten

innenriks

Det stadfestar politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt til VG. Det inneber at det utpå nyåret kan komme ei tiltale frå Riksadvokaten.

– Han er nyleg send, det er ikkje naturleg å kommentere det interne forslaget politiet har til høgare påtale, seier Strand til avisa.

3. desember vart det klart at tre sakkunnige som har observert Philip Manshaus, konkluderer med at han var tilrekneleg då han utførte drapet og terrorhandlinga han er sikta for. Det betyr at han kan dømmast til fengselsstraff eller forvaring dersom han blir funnen skuldig.

(©NPK)