Juletrafikken toppar seg i dag

innenriks

På Noregs hovudflyplass Oslo lufthamn er det venta at nærare 100.000 passasjerar vil vere innom gjennom fredagen.

– Dette er den store juleutfartsdagen, og vi ventar 20.000 fleire reisande enn på ein vanleg dag, seier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen i Avinor til NTB.

Inga utfordringar i sikte

I morgontimane var punktlegheita på 100 prosent, og ifølgje Andersen meiner meteorologane at vêret vil spele på lag med dei reisande.

– Det er ingen grunn til at vêret skal gi nokre forseinkingar. Målet er at alle skal komme seg dit dei skal til planlagt tid. Klarer vi det, er vi fornøgd, seier han.

Avinor oppmodar òg dei reisande til å pakke julegåver av høg verdi i handbagasjen, dersom det er mogleg.

Sidan julaftan i år er på ein tysdag, og mange tar ei langhelg før jula set inn, har juletrafikken spreidd seg over fleire dagar. Det vil derfor vere mange reisande òg laurdag, søndag og vesle julaftan.

Men både på vegane, fly, tog og buss er det venta ein trafikktopp fredag.

Fullt opp òg på tog og buss

– Det er ingen tvil om at fredagen er ein travel dag. Det ser vi både på tog og busstilbod, og vi har førebudd oss på at det er mange som skal reise ved å setje opp ekstra seter, seier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

Trass i stor pågang er det likevel framleis nokre ledige sete.

– Men eg ville sjekka ganske kjapt viss det er i dag du må heim, oppmodar Scholz.

Ho legg til at det er viktig å ha i bakhovudet at det er mange som skal ut og reise, og gjerne med litt meir bagasje enn vanleg.

– Rekn med ekstra god tid til å komme deg til stasjonen, og sett deg inn i reglane for kva du kan ha med deg. Det er òg viktig å pakke godt, seier Scholz.

Berekn god tid

Såpeglatte vegar skapte problem i morgontrafikken enkelte stader fredag, men vegtrafikksentralane har trua på at det ikkje vil by på dei store problema for juleheimfarten utover dagen.

Også på fjellovergangane ser det ut til at køyreturen skal gå greitt.

– Det er litt snøvêr, men ikkje noko særleg vind å snakke om, så då går det som regel veldig greitt. Det blir kanskje litt meir mot kvelden, men status no er at fjellovergangane er opne, seier trafikkoperatør Stian Molteberg ved Vegtrafikksentralen sør.

Også i vest ser situasjonen grei ut.

– Vikafjellet er stengt, men der blir det tatt ei ny vurdering klokka 10. Elles har vi ikkje fått nokon indikasjonar på stenging, fortel trafikkoperatør Tom Erik Englaugstad.

Det er òg nattestengt på fylkesveg 51 over Valdresflye.

Skal du krysse ein fjellovergang i vinterkulda er likevel oppfordringa å pakke litt ekstra mat og varme klede i bilen, slik at ein er førebudd om noko uventa skulle skje.

Elles er oppfordringa frå trafikkoperatørane å berekne god tid.

(©NPK)