Dei fleste næringsdrivande har tru på at skattejuks blir oppdaga

– Det er bra at så mange som 73 prosent av næringslivsleiarane oppfattar at det er stort sannsyn for at vi oppdagar skatte- og avgiftssvikr. Vi ser òg at berre åtte prosent av dei spurde meiner det er akseptabelt å lure pengar unna fellesskapet, seier skattedirektør Hans Christian Holte i ei pressemelding.

Kvart år undersøker Skatteetaten i samarbeid Opinion kva haldningar næringsdrivande har til etterleving av reglar, rapportering og risikoen for å bli oppdaga dersom ein juksar. Undersøkinga inkluderer 2.000 verksemder.

Gjennomgangen viser at norske bedriftsleiarar har tillit til skattestyresmaktene.

86 prosent stoler på Skatteetatens informasjonsbehandling og 70 prosent har svært eller stor tillit til at verksemda deira blir behandla rettferdig. Men berre 32 prosent har stor tillit til at Skatteetaten klarer å stanse dei som bevisst unndrar skattar og avgifter.

