Årsbeste på Oslo Børs

Hittil i år har hovudindeksen gått opp 16,1 prosent.

Oppgang for fleire store selskap bidrog til veksten fredag. Solenergiselskapet Scatec Solar toppa lista og steig med 8,4 prosent. Det skjer etter at Equinor torsdag kunngjorde at dei har kjøpt 6,5 millionar aksjar i Scatec Solar for 754 millionar kroner.

Også Equinor var blant dei mest omsette og hadde ein oppgang på 0,5 prosent. Deretter følgde DNB (0,6), Telenor (0,4) og shippingselskapet Frontline (0,9).

Shippingsektoren utmerkte seg mest i positiv retning og steig med 1,7 prosent. Også sjømatsektoren (0,9) og energisektoren (0,4) hadde framgang.

Det var likevel nedgang i oljeprisen. Nordsjøolje vart omsett for 65,9 dollar fatet fredag ettermiddag, som er ein nedgang på 65 cent eller 1 prosent.

På dei tonegivande børsane i Europa vart det ein blanda dag. FTSE 100 i London hadde sokke så vidt med 0,02 prosent i 16.30-tida fredag ettermiddag, medan både CAC 40 i Paris og Dax 30 i Frankfurt hadde ein oppgang på 0,7 prosent.

