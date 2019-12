Støre stemplar Listhaug som «omstillingsfornektar»

innenriks

Opposisjonsleiaren kom med fleire skarpe utfall mot den nye olje- og energiministeren då han torsdag heldt den oppsummerande pressekonferansen sin før jul.

Støre viste mellom anna til korleis Listhaug tidlegare har sagt at havvind vil bidra til «forsøpling av havrommet vårt».

– Det er ikkje den partnaren denne bransjen treng, sa Støre.

– Eg meiner at det å seie at havvind er forsøpling av havrommet, er å gå med ryggen inn i framtida.

Stor omstilling i vente

Støre viste til at norsk industri skal igjennom ei stor omstilling i åra som kjem.

Han trekkjer spesielt fram havvind, hydrogen og fangst og lagring av CO2, såkalla CCS, som viktig for å skape nye, grøne arbeidsplassar i Noreg.

– Det er eit stort politisk prosjekt. Og eg opplever at Sylvi Listhaug ikkje er den som leverer på det prosjektet. Ho har vore klimafornektar, og dermed blir ho eigentleg ein omstillingsfornektar, for ho vil ikkje gå offensivt inn og bidra til å utvikle industrien vår slik at han kuttar utslepp og skaper arbeidsplassar, utdjupar Støre overfor NTB.

Han seier han ikkje har møtt éin klimafornektar blant dei som arbeider i sektoren.

– Dei er fullt klar over utfordringane som kjem.

Ikkje letta

Under pressekonferansen framheva Støre òg at Listhaug er ei klar stemme som opposisjonen kan argumentere mot, og at det kan vere opplysande for debatten.

Listhaug har vore kjent for sin ofte uforsonlege tone i asyl- og innvandringspolitikken, og i fjor måtte ho gå av som justisminister etter å ha skulda Ap for å vere meir oppteke av å verne rettane til terroristar enn tryggleiken i nasjonen.

Er du eigentleg litt letta over utnemninga? ville ein av journalistane på juleavslutninga til Støre vite. Men det meinte Støre ville vere ein grov feilbruk av ordet lette.

– Ho er jo medlem av det ambulerande vikarbyrået til denne regjeringa, sa han og viste til at Listhaug no er på den femte posten sin som statsråd.

– Eg er ikkje letta for det. Eg trur det er eit bidrag til feil politikk.

– Uklare signal frå Ap

Listhaug meiner at Støre er ukomfortabel med at ho ønskjer å snakke om den positive utviklinga som olje- og gassnæringa skal ha i åra framover.

– Det er kanskje ikkje så rart når det kjem så mange uklare signal frå hans eige parti. LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen seier han heller vil snakke om utvikling av olje- og gassnæringa enn omstilling. Det er eg samd i, skriv Listhaug i ein e-post til NTB.

Ho avviser òg skuldingane frå Støre om at regjeringa satsar for lite på ny teknologi.

– Olje- og energidepartementet bruker nær 800 millionar kroner årleg på forsking som bidrar til utvikling av energinæringane. Av dette er 300 millionar bidrag til auka utvinningsgrad og lågare utslepp frå produksjon av olje og gass, og dessutan teknologioverføring til andre næringar, påpeikar Listhaug.

