Stålsett: – Ikkje noko anna val enn å bryte lova

Påtalemakta meiner den 84 år gamle pensjonerte biskopen må sone fengselsstraff for å ha tilsett ein ureturnerbar asylsøkar i elleve år.

Stålsett, som var biskop i Oslo, kom til retten litt før klokka 9.30. Han har gitt ei atterhaldslaus tilståing overfor politiet og får ei enklare behandling i retten.

Nektar ikkje for faktum

– Eg nektar ikkje for faktum i saka slik det kjem fram av siktinga. Eg erklærer meg skuldig i å ha gitt lønt arbeid til Lula Tekle, ein ureturnerbar asylsøkar frå Eritrea, sa Stålsett i forklaringa si.

– For meg handlar denne saka om det eg held for å vere ei etisk grunngitt plikt til å hjelpe ein ikkje-returnerbar asylsøkar, og gjere det på ein måte som også tar vare på verdigheita hennar, og som kan gi henne håp, sa Stålsett vidare i forklaringa.

Utan skattekort

Stålsett forklarte at han i 2008 ikkje fekk betale ut lønn til kvinna fordi ho hadde fått skattekortet inndratt. Han understreka at denne saka ikkje dreier seg om asylstatusen til kvinna, og at den eventuelt må overprøvast i ei eiga rettssak.

– Konflikten mellom grunnleggande verdiar og bokstaven i lova kan i enkelte tilfelle bli så skarp at han blir erfart slik at ein ikkje har noko anna val enn å bryte lova og ta dei rettslege følgja av det. Det vart situasjonen min, sa Stålsett.

Han kallar situasjonen for ein samvitskonflikt.

– Eg står inne for det valet eg måtte ta. Derfor er eg her i dag, sa Stålsett.

Den eritreiske kvinna har framleis arbeidd og mottatt pengar heilt fram til no, og Stålsett seier at han vil halde fram med det fram til det finst dom i saka.

Aktor møtt av latter

For påtalemakta møtte politiadvokat Andreas Meeg-Bentsen.

– Det er uheldig at sikta, med den påverknadskrafta han har, har valt å ikkje følgje lova, sa politiadvokaten.

Han vektla at Stålsett var klar over at han gjorde noko gale, og at det skjedde over ein lang periode. Han peika òg på at det er «eit element av vinning» i saka.

– Det er ei gjenyting for dei pengane han har betalt, sa aktor – til kraftig latter frå salen.

Aktor meiner det ikkje er nokon formildande omstende i saka, og han meiner at ei straff på 45 dagar fengsel utan vilkår er riktig, då med ein strafferabatt på 15 dagar.

Asylsøkaren i salen

Blant tilhøyrarane i den stappfulle salen er Oslo-ordførar Marianne Borgen (SV) og journalist og aktivist Erling Borgen, og dessutan tidlegare Sør-Hålogaland-biskop Tor B. Jørgensen, som er leiar i Menneske i Limbo. Lula Tekle er òg til stades.

I sal 227, der saka går, er det anslagsvis 100 menneske, inkludert presse.

Den tidlegare Oslo-biskopen er klar for å gå i fengsel, men karakteriserer behandlinga av ureturnerbare asylsøkarar som ei fundamental utfordring for rettsstaten og verdiane som ligg i eit humanistisk og kristent menneskesyn.

Saka vart kjent då Gunnar Stålsett fortalde om tilsetjingsforholdet i eit intervju i Vårt Land i august i år. Tre månader seinare var siktinga klar.

