Senterpartiet krev svar frå Listhaug om omstridd straumkabel

– No har Listhaug moglegheit, ein gong for alle, til å avklare om ho er samd eller usamd i at North Connect skal byggast, seier senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Torsdag morgon vil partiet hans fremme eit forslag på Stortinget der dei ber regjeringa om å stoppe utanlandskablar som vil bidra til høgare straumpris for folk og industri i Noreg, og å fjerne North Connect frå EUs liste over prosjekt som har ei felles interesse.

North Connect er ein 1.400 megawatt likestraumskabel på 665 kilometer som er planlagt mellom Sima inst i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland.

Forslaget frå Senterpartiet kjem dagen etter at Sylvi Listhaug (Frp) tok over som olje- og energiminister etter partifelle Kjell-Børge Freiberg.

Vil gi dyrare straum

Tidlegare denne månaden kom Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) med ein rapport som viser at kabelen vil gi ein auke i straumprisane på 1–3 øre per kilowattime i årsgjennomsnitt, og ein auke i nettleiga på rundt 0,4 øre per kilowattime.

Prosjektet vil likevel vere samfunnsøkonomisk lønnsamt fordi inntektene frå ein auke i kraftprisen vil gå til norske kraftprodusentar, som i all hovudsak er eigd av staten og norske kommunar og fylkeskommunar.

– Vi har vore mot denne kabelen lenge, men no har òg tala komme som viser at den vil ramme forbrukarar og industri gjennom høgare straumpris. No har Listhaug moglegheit til å seie at bygging av kabelen vil vere eit feilgrep, seier Vedum.

Han seier at slike utanlandskablar ikkje kunne ha vorte bygd under den raudgrøne regjeringa, men at Høgre og Frp gjennom ei lovendring i 2016 opna for North Connect.

– Listhaug kjenner denne saka svært godt etter mange år i regjering. Viss ho vil snu kursen, må ho gi eit signal no, seier Vedum.

Frp på Stortinget er mot

Frp på Stortinget er mot straumkabelen. Listhaugs forgjengar, Kjell-Børge Freiberg, har likevel sagt at han vil vente med å ta ei avgjerd til etter dei har sett på høyringsinnspela som kjem inn etter NVE-rapporten og ei ekstern gransking. Fristen for å komme med innspel er 10. mars 2020.

– Olje- og energidepartementet skal no gjere ei grundig behandling av konsesjonssøknadene i tråd med energilovgivinga, svarte Freiberg på eit skriftleg spørsmål frå Vedum tysdag denne veka.

Sylvi Listhaug uttalte seg òg om North Connect då ho fekk nøkkelen til det nye kontoret sitt av Freiberg onsdag.

– North Connect blir ei stor sak som kjem på bordet mitt, og det er ein stor diskusjon i samfunnsdebatten. Eg vil setje meg godt inn i saka og sjå på alle sidene av ho, og så vil vi komme tilbake til den seinare, sa Listhaug under nøkkeloverrekkinga, ifølgje nettavisa Montel.

Ho sa at ho vil komme tilbake til spørsmålet om utanlandskablar.

– Men generelt sett er det sjølvsagt viktig at vi fører ein politikk som gjer at ikkje norske straumkundar må betale mykje meir for straumen, sa Listhaug.

