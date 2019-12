Riksadvokaten skulle gjerne vore rådført om Stålsett-sikting

innenriks

Gunnar Stålsett er sikta i ei tilståingssak etter at han gjennom tolv år hadde tilsett ein ureturnerbar asylsøkar til å arbeide for seg. Politiet i Oslo har sikta han for brot på utlendingslova og har innstilt på at han må sone 45 dagar i fengsel.

No seier riksadvokat Jørn Maurud at han gjerne skulle ha vore involvert i arbeidet med siktinga.

– Eg kunne godt ha tenkt meg å få ei nærare forklaring for straffepåstanden og kvifor ein har vurdert seg fram til den, seier Maurud til NRK.

Riksadvokaten seier han ikkje greip inn i saka fordi han i utgangspunktet ikkje hadde grunnlag for å tenke at påstanden til politiet kunne vere uriktig.

Politiet svarer

På spørsmål om han ville ha vurdert å innstille på påtaleunnlating for den pensjonerte biskopen, svarer Riksadvokaten at han ikkje veit det. Han understrekar at offentlege personar ikkje skal behandlast annleis enn andre, men at påtalemakta bør vere meir førebudd på at desse sakene vil bli omtalte.

– Det er nettopp ut frå ei orientering og diskusjon om dette i forkant ville vi sannsynlegvis ha moglegheit til å vurdere korleis denne saka burde vorte handtert gitt den offentlege profilen den har, seier Maurud vidare.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentsen seier han ikkje har nokon kommentar til Riksadvokatens utsegner og seier at han varsla statsadvokatembetet om saka i november.

– Statsadvokaten er varsla tenesteveg, i samsvar med rutinane, og har ikkje hatt nokon innvendingar i saka, seier Meeg-Bentsen til TV 2.

Klar for å gå i fengsel

Gunnar Stålsett er klar for å gå i fengsel. Han har gitt frå ei fullstendig tilståing overfor politiet og får ei enklare behandling i retten.

Han karakteriserer behandlinga av ureturnerbare asylsøkarar som ei fundamental utfordring for rettsstaten og verdiane som ligg i eit humanistisk og kristent menneskesyn.

– Vi står både overfor ein politisk svikt og ein systemsvikt, seier Stålsett til NTB.

Saka vart kjent då Gunnar Stålsett fortalde om tilsetjingsforholdet i eit intervju i Vårt Land i august i år. Tre månader seinare var siktinga klar. Påtalemakta har varsla at dei vil be om fengsel utan vilkår for den 84 år gamle eks-biskopen.

