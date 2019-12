Legar får ikkje reservere seg mot anonyme vurderingar på nett

innenriks

Oslo tingrett fastslår at nettsida Legelisten.no kan samle inn og publisere vurderingar av helsepersonell, utan at helsepersonellet får moglegheit til å reservere seg mot dette, melder Dagens Medisin.

– Å påleggje Legelisten å innføre ein generell reservasjonsrett vil resultere i at nettsida langt på veg mistar informasjonsverdien sin, heiter det i dommen.

Retten viser òg til at det ikkje finst andre stader der subjektive vurderingar blir publiserte og blir kategoriserte.

– Vi er kjente med dommen og kjem til å setje oss grundig inn i han, seier president i Legeforeningen, Marit Hermansen, til Dagens Medisin.

Søksmålet var retta mot staten og ikkje Legelisten AS på grunn av eit vedtak i klageorganet Personvernnemnda som fastslår at legar ikkje kan reservere seg mot offentleggjering av slik informasjon. I den nye dommen fastslår Oslo tingrett altså at Personvernnemdas vedtak er gyldig.

EUs personvernforordning, GDPR, krev at all behandling av personopplysningar må ha eit rettsleg grunnlag for å vere lovleg.

