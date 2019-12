KrF-jubel for asylamnesti for ureturnerbare

innenriks

– Personar som har vore i Noreg i over 16 år, og der alder pluss opphaldstid i 2021 svarer til 65 år, kan få opphald, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til NTB.

Det betyr at ein person som er 47 år og har vore i Noreg i 18 år, kan søke om opphald. Det same vil ein person som er 35 år, men som har vore 30 år i landet.

2021 er sett som grense for å søke, fordi det er då inneverande stortingsperiode går ut.

– Veldig god løysing

Ropstad meiner løysinga er god, sjølv om han gjerne skulle sett at alle ureturnerbare asylsøkarar hadde fått arbeidsløyve.

– Eg er veldig fornøgd, fordi dette er veldig sårbare menneske som har levd i limbo og med ein heilt uavklart situasjon. Dei har ikkje kunna jobbe og få inntekt for å kunne forsørgje seg og familien sin, seier han.

– Det betyr enormt mykje for einskildmenneske, og eg er veldig glad for at vi har funne ei god løysing på dette, legg KrF-leiaren til.

I Granavollen-plattforma heiter det at regjeringa skal «legge til rette for ei eingongsløysing for eldre, ureturnerbare asylsøkarar som har budd lenger enn 16 år i Noreg.» I plattforma heiter det òg at «løysinga skal rammast inn slik at den ikkje skaper presedens, og vil ikkje gjelde for straffedømte».

Det er spesielt Frp og KrF som har stått mot kvarandre i saka. Eit sentralt punkt i usemja har vore kva det vil seie å vere «eldre».

Stålsett-saka

I slutten av november vart det sett eit politisk flaumlys på saka då det vart kjent at politiet hadde sikta tidlegare Oslo-biskop Gunnar Stålsett for å ha hatt ein ureturnerbar kvinne frå Eritrea som tilsett i 14 år.

Saka kom opp for retten torsdag som ei såkalla tilståingssak, der politiet vil be om fengsel utan vilkår i 45 dagar for den 84 år gamle eks-biskopen.

Det er usikkert kor mange personar som blir omfatta av asylamnestiet. Heller ikkje Ropstad kan seie kor mange personar som blir omfatta av løysinga.

På Kallmyrs bord

Ved utgangen av fjoråret var det 32 personar med utreiseplikt som søkte asyl for minst 16 år sidan, ifølgje Utlendingsdirektoratet (UDI). Av desse var elleve personar over 50 år, medan to personar var over 60.

I tillegg var fire personar over 50 år i den same gruppa registrert på privat adresse, men UDI understreka overfor NTB tidlegare i år at tala er usikre.

– Alle andre som ikkje er registrerte, kan søke om å få bli, viss dei kan sannsynleggjere at dei har vore i Noreg i 16 år, seier Ropstad.

Saka ligg formelt på justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sitt bord, men blir rekna som eitt av dei store gjennomslaga KrF fekk då partiet tredde inn i regjeringa i januar.

