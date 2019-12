KNM Maud får seglingsforbod etter avvik

innenriks

– Avvika har vorte avdekte i samband med at fartøyet måtte sertifiserast på nytt. Dei var av ein slik art at rådet er å leggje fartøyet til kai, seier kommunikasjonssjef Torill Herland i Sjøforsvaret til Bergens Tidende.

Det er tryggingsselskapet DNV GL som har gitt tilrådinga.

Herland har ikkje kjennskap til kva avvik det er snakk om, men ifølgje ein rapport frå Forsvarets materielltilsyn som avisa har fått innsyn i, handlar avvika om «materiellsikkerhetsmessige forhold».

Forsvarets eige tilsyn avdekte samtidig to avvik som er klassifiserte som «kategori 2». Det vil seie at dei kan «minske sikkerhetsstandarden og muligens bringe materiellsikkerheten i fare», ifølgje rapporten.

Besetningsmedlemmer har fortalt at enkelte prosedyrar ikkje blir følgde om bord og gitt uttrykk for at den underliggjande ansvarsfordelinga er uklar.

Målet er å ha fartøyet i drift i andre kvartal av 2020, ifølgje Herland.

KNM Maud hadde ein prislapp på 2,2 milliardar kroner. Forsvaret døypte skipet i mai.

