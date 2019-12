Dyveke Buanes blir redaktør for NRK Vestland

innenriks

Buanes kjem frå stillinga som distriktsredaktør for Hordaland, melder NRK.

Ho jobba i NRK i nesten ti år før ho i 2008 gjekk til TV 2 Nyhetskanalen. I 2017 returnerte ho til NRK som distriktssjef.

Noverande distriktsredaktør for Sogn og Fjordane, Terje Gilleshammer, får ei ny rolle i NRK Vestland som redaksjonssjef for fordjuping og samarbeid.

Sjølv om dei to distriktskontora blir slått saman, vil det frå nyttår framleis vere to ulike radiosendingar for dei to distrikta både morgon og kveld. På nett vil likevel NRK presentere ei ny felles nettside for det samanslåtte distriktet.

