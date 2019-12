Desse skattereglane trer i kraft i 2020

innenriks

Regjeringa innfører som vanleg ei rekke nye skattereglar, avgiftsendringar og andre økonomiske endringar over nyttår. Dette er nokon av endringane som etter planen skal tre i kraft mellom 1. januar og 31. mars.

NRK-lisensen blir fjerna

NRK skal finansierast over skattesetelen. Dermed vil det ikkje lenger blir sendt ut ein faktura på kringkastingsavgifta.

Dei nye skattesatsane skal differensierast, for å sikre at dei som har dårlegast råd skal betale minst for tenestene. Samtidig må no alle norske borgarar byrje å betale for finansieringa av NRK, også dei som ikkje har TV.

Lågare maksimal eigedomsskatt

Kommunane har tidlegare kunna skattleggje bustad- og fritidseigedom med opptil 7 promille. Den grensa blir no senka til 5 promille.

Kommunar som blir slått saman 1. januar, og som har ulikt nivå på eigedomsskatten, kan òg auke eigedomsskatten med 1 promille i året på bustad- og fritidseigedom, og 2 promille i året på næringseigedom. Dette blir lov i ein overgangsperiode på tre år.

Kommunane kan òg setje ned eigedomsskatten, for at skattenivået i kommunen skal bli likt.

350-kronersgrensa blir fjerna

Tidlegare har ein fått fritak frå å betale avgifter som toll og meirverdiavgift når ein handla varer frå utlandet til ein verdi under 350 kroner. Det fritaket blir fjerna.

Målet er å gi norske butikkar betre konkurranseevne mot internasjonale nettbutikkar, ifølgje regjeringa.

Avgiftsunntak for gåver til velgjerande organisasjonar

Det skal innførast fritak for fleire avgifter, mellom anna sukkeravgifta, for produkt som blir gitt bort frå produsent eller importør til velgjerande organisasjonar. Leverandøren treng ikkje å betale sukkeravgift, emballasjeavgift eller avgifta for alkoholfrie drikkevarer.

Fjernar skatt på underhaldsbidrag

Underhaldsbidrag til ein tidlegare ektefelle sluttar no å vere skattepliktig. Tidlegare har både lovpålagde og private avtalar om at ein person skal betale pengar til for eksempel ein tidlegare ektefelle vore skattepliktig, og gitt rett til frådrag på skatten.

(©NPK)