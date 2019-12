Alle nye drosjer i Agder elektriske frå 2021

innenriks

Agder Taxi bli det første drosjeselskapet i landet som har ein slik ambisiøs strategi, skriv Fædrelandsvennen. Selskapet håper at det grøne skiftet vil gi dei eit konkurransemessig fortrinn.

– Vi ser stadig meir tydeleg at samfunnet må gå i ei grøn retning med lågare utslepp. Der ønsker vi å ta ein leiarposisjon og eit lokalt ansvar. Vi forventar at både offentlege og private kundar vil krevje at vi tilbyr ein miljøvennleg bilpark, seier marknads- og kommunikasjonssjef Carl Fredrik Holst i Agder Taxi.

Holst er trygg på at generalforsamlinga vil seie ja til innstillinga frå selskapet om overgang til elektriske bilar.

Direktør i Taxiforbundet, Janne Skåle Thowsen, gratulerer Agder Taxi med eit offensivt miljøtiltak.

– Enkelte andre taxisentralar oppmodar medlemmene til å vurdere utsleppsfrie bilar, men eg kjenner ikkje til nokon som er komne så langt som i Kristiansand, seier Thowsen til Fædrelandsvennen.

