To oppsagde Rema-tilsette vann jobben tilbake i søksmål

Den aktuelle franchisen hadde ifølgje Finansavisen 16 tilsette – ti deltidstilsette og seks fulltidstilsette, inkludert dagleg leiar og butikksjef.

Då det måtte gjerast kutt, vart berre dei heiltidstilsette kalla inn til møte, noko butikken grunngir med at dei i hovudsak jobbar dagtid, og at det var på dagtid behovet var redusert.

På møtet fekk dei tilbod om å godta eit stillingskutt på mellom 15 og 20 prosent for å unngå oppseiing. Av dei tre personane som svarte nei, enda to opp med å bli oppsagde.

Dei tok så arbeidsgivar til retten der dei tilsette fekk fullt medhald, skriv avisa.

Tingretten legg mellom anna vekt på at utvalskretsen var for snever då det berre gjaldt fire av dei 16 tilsette, og grunngivinga til den gjeldande butikken heldt ikkje mål sidan det var varsla ein ny arbeidsplan for alle. Dei trekker òg fram at butikken ikkje har lagt fram dokument på kva vurderingar som er gjorde og reagerer på at dei ikkje følgde retningslinjene for nedbemanning for franchisetakarar. Der heiter det nemleg at det skal vurderast kutt i ekstravakter først.

I tillegg til at dei to tilsette fekk jobben tilbake, vart arbeidsgivar dømd til å betale kvar av dei 50.000 kroner i oppreisning.

