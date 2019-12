Stålsett: – Rettferd er moral og empati, ikkje berre juss

innenriks

Han har fått mange varme reaksjonar etter at det vart kjent at påtalemakta er innstilt på at den 84 år gamle pensjonerte biskopen må sone fengselsstraff for å ha gitt arbeid til ein ureturnerbar asylsøkar i elleve år.

– Eg opplever i responsen at det rører ved hjartestrengene til folk. Det viser at rettferd ikkje berre er eit spørsmål om juss, men òg eit spørsmål om moral og empati. Ein møter framande i døra med parolen «streng og rettvis» i asylpolitikken. Det vi står overfor, er ein ekstremt streng og urettferdig politikk, seier Stålsett til NTB.

Han karakteriserer behandlinga av dei ureturnerbare asylsøkjarane som ei fundamental utfordring for rettsstaten og verdiane som ligg i eit humanistisk og kristent menneskesyn.

– Vi står både overfor ein politisk svikt og ein systemsvikt, seier Stålsett.

– Liva på vent

Gunnar Stålsett er klar for å gå i fengsel. Han har gitt frå seg ein tilståing utan atterhald overfor politiet og får ei enklare behandling i retten.

– Dette er ei sak om rettferd og nestekjærleik – om ei gruppe menneske som lever i uvisse og utryggje og utan framtid. Dei har mista den viktigaste vegen til verdigheit, det å få arbeide, medan livet er på vent. Dei er i eit eksistensielt og personleg ingenmannsland, der håpløysa pregar mange frå morgon til kveld, seier Stålsett.

Mista arbeidsløyvet

Torsdag møter han i Oslo tingrett. Ettersom det handlar om ein tilståingsdom, finst det ingen tiltale. Men 28. november i år sikta Oslo politidistrikt den tidlegare Oslo-biskopen for brot på utlendingslova paragraf 108, tredje ledd, bokstav a.

Ifølgje siktinga hadde Stålsett den 55 år gamle Lula Tekle «jamleg i arbeid» i heimen sin frå 2008 til 2019 utan at ho hadde arbeidsløyve. Tekle hadde fast jobb og eiga leilegheit då ho i 2011 ikkje lenger fekk ha skattekort.

Vil krevje fengsel

Saka vart kjent då Gunnar Stålsett fortalde om tilsetjingsforholdet i eit intervju i Vårt Land i august i år. Tre månader seinare var siktinga klar. Påtalemakta røper at dei vil krevje fengsel utan vilkår for den 84 år gamle eksbiskopen.

– Vi ber om ei kortare fengselsstraff utan vilkår og viser til den lange perioden han har nytta ulovleg arbeidskraft, sa politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til TV 2 då siktinga vart kjend i slutten av november.

Strafferabatt

Tingrettsdommar Knut Kolloen leier den landsdekkjande Dommernes mediegruppe.

– Det er ein lite brukt paragraf som har eit vidt spenn av reaksjonsmønster – frå bøter til fengsel utan vilkår. Vurderinga i denne saka blir om i kva grad av forsett eller overlegg Stålsett har handla. Han har tilstått og kan forvente ein strafferabatt på 25–30 prosent, seier Kolloen til NTB.

I oktober vart menneskerettsforkjemparen og vikarbyråeigaren Arne Viste frå Sola dømd til eitt års fengsel på vilkår i ei liknande sak. Selskapet til Arne Viste fekk ei bot på 1,5 millionar kroner og ei inndraging av 1,4 millionar kroner til. Sola-mannen har anka dommen.

Fakta om Gunnar Stålsett

* Fødd i Nordkapp 10. februar 1935 (84 år)

* Utdanna cand.theol.

* Formann i Senterpartiet 1977–1979

* Generalsekretær i Det lutherske verdsforbundet 1985–1994

* Medlem i Den norske Nobelkomiteen 1985–1990 og 1994–2002

* Biskop i Oslo bispedømme 1998–2005

* Risikerer fengsel for å ha tilsett ein ureturnerbar asylsøkjar.

* Rettssaka går som tilståingssak i Oslo tingrett torsdag 19. desember klokka 10–11 i sal 227.

