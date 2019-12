Sjukeheim i Bergen vart evakuert etter gasslekkasje

innenriks

– Det vart først meldt at det kunne vere snakk om ein ammoniakklekkasje, men det er det no stadfesta at det ikkje er. Det luktar sterkt av plast eller polyester, og det svir i nasen, seier operasjonsleiar Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til NTB.

Ifølgje Bergensavisen (BA) var det gassen styren, som vart brukt i samband med reparasjon av eit avløpsrøyr i nabolaget, som spreidde seg gjennom ventilasjonsanlegget.

Gassen kan vere helseskadeleg i store konsentrasjonar. Det er ikkje meldt om at nokon har trunge helsehjelp.

120 bebuarar på sjukeheimen vart evakuerte og tekne med til andre eigna stader i samsvar med beredskapsplanen. Ifølgje BA har fleire av pasientane fått komme tilbake til sjukeheimen.

Politiet fekk melding om gasslekkasjen klokka 13.42.

